Ballando, il tango Isoardi-Todaro e l'emozione di Milly: i momenti cult della 1° puntata (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo due rinvii e qualche contrattempo, la prima puntata di Ballando con le Stelle è finalmente arrivata e ci ha regalato tanti momenti cult che non dimenticheremo, dal sensualissimo tango di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, all'emozione di Milly Carlucci. La nostra classifica dei momenti più belli di una serata imperdibile. IL DISCORSO DI Milly CARLUCCI – Nessuno è legato così tanto a un programma con Milly Carlucci che in questi anni ha fatto suo Ballando con le Stelle, difendendolo e coccolandolo come si farebbe con un figlio. Per questo è facile intuire quanto siano stati difficili per lei queste settimane segnate dall'incertezza ...

