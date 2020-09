Anticipazioni Uomini e Donne: Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso (Di domenica 20 settembre 2020) Trono classico: Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso La tronista Jessica Antonini ha stabilito un record all’interno di Uomini e Donne. Infatti, il suo è il trono più veloce della storia del dating show di Maria De Filippi. A riportare le Anticipazioni ci ha pensato Il Vicolo delle News, svelando che nello studio 6 del centro Elios c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Fin dalla prima vola che si sono visti i due non si sono mai tolti lo sguardo di dosso e i telespettatori di Canale 5 si sono resi conto che tra loro si era immediatamente instaurato un feeling. Per tale ragione la ragazza ha deciso di sceglierlo e in questo modo avranno più tempo fuori dal programma di ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 settembre 2020) Trono classico:haLa tronistaha stabilito un record all’interno di. Infatti, il suo è il trono più veloce della storia del dating show di Maria De Filippi. A riportare leci ha pensato Il Vicolo delle News, svelando che nello studio 6 del centro Elios c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Fin dalla prima vola che si sono visti i due non si sono mai tolti lo sguardo di dosso e i telespettatori di Canale 5 si sono resi conto che tra loro si era immediatamente instaurato un feeling. Per tale ragione la ragazza ha deciso di sceglierlo e in questo modo avranno più tempo fuori dal programma di ...

