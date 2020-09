Alba Parietti parla di Francesco nel Grande Fratello: “Non è più mio figlio” (Di domenica 20 settembre 2020) Alba Parietti parla di Francesco nel Grande Fratello: “Non è più mio figlio. Da oggi in poi, è soltanto Francesco, un ragazzo pieno di talenti e che avrete molto di scoprire” Francesco Maria Oppini, figlio di Alba Parietti, è uno dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. E ha già conquistato il pubblico … L'articolo Alba Parietti parla di Francesco nel Grande Fratello: “Non è più mio figlio” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020)dinel: “Non è più mio figlio. Da oggi in poi, è soltanto, un ragazzo pieno di talenti e che avrete molto di scoprire”Maria Oppini, figlio di, è uno dei nuovi concorrenti della casa delVip. E ha già conquistato il pubblico … L'articolodinel: “Non è più mio figlio” proviene da YesLife.it.

