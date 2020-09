Addio a Rossana Rossanda, fondatrice de Il Manifesto e dirigente del PCI (Di domenica 20 settembre 2020) Si è spento a Roma uno dei volti che hanno fatto la storia del Partito Comunista Italiano e del giornalismo nostrano. Rossana Rossanda è morta nella notte a Roma all’età di 96 anni. LEGGI ANCHE > Addio a Philippe Daverio Storica dirigente del PCI negli anni Cinquanta e Sessanta, fondò insieme a Luigi Pintor, Valentino Parlato e Lucio Magri, Il Manifesto. Nel mese di aprile era stata ricoverata in Ospedale per una crisi cardiaca, dalla quale si era ripresa pochi giorni dopo. Rossana Rossanda, Addio alla fondatrice de Il Manifesto Ad annunciare la morte di Rossana Rossanda è stato lo stesso Il Manifesto ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 20 settembre 2020) Si è spento a Roma uno dei volti che hanno fatto la storia del Partito Comunista Italiano e del giornalismo nostrano.è morta nella notte a Roma all’età di 96 anni. LEGGI ANCHE >a Philippe Daverio Storicadel PCI negli anni Cinquanta e Sessanta, fondò insieme a Luigi Pintor, Valentino Parlato e Lucio Magri, Il. Nel mese di aprile era stata ricoverata in Ospedale per una crisi cardiaca, dalla quale si era ripresa pochi giorni dopo.allade IlAd annunciare la morte diè stato lo stesso Il...

