Verona-Roma, l'ultima di Dzeko? Sua moglie: "Daje giallorossi"

Edin Dzeko non ha giocato neanche un secondo di Verona-Roma e adesso si prepara a vestire il bianconero. Il mancato utilizzo del centravanti bosniaco nell'anticipo serale della prima giornata di campionato è un segnale importante nel triangolo di mercato Roma-Napoli-Juventus. Al momento, tuttavia, Edin rimane un giocatore della Roma, e sua moglie al momento non ha intenzione di tifare un'altra squadra: "Daje Roma", ha affermato la compagna Amra Silajdzic con una storia su Instagram.

