Traffico Roma del 19-09-2020 ore 15 | 30

(Di sabato 19 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione nella zona Nord dichiusa alvia Pietro bascotti per il dissesto del manto stradale nel quadrante est della città San Basilio è attiva la nuova linea bus circolare 424 e quella del quartiere con la metro a Ponte Mammolo la linea 404 invece è stata modificata nel percorso per rendere più veloce del collegamento tra San Basilio Casal Monastero e la fermata della metro B di Rebibbia trasporto ferroviario sulla lineaCassino la circolazione rallentata tra Ciampino e Colle Mattia per un guasto tecnico ad oltre i 3 anni successivi nella stessa direzione potranno subire rallentamenti fino a 120 minuti o modifiche di percorso per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde da ...