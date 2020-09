Suarez non andrà all’Inter Miami: rifiutato un mega ingaggio da 8 milioni (Di sabato 19 settembre 2020) Luis Suarez, attaccante del Barcellona, avrebbe rifiutato un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno proposto dall’Inter Miami Luis Suarez, attaccante argentino del Barcellona, avrebbe rifiutato un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno proposto dall’Inter Miami secondo quanto riportato da ESPN. El Pistolero sarebbe stato il secondo giocatore più pagato della storia della MLS dopo Zlatan Ibrahimovic, anch’egli con un ingaggio da 8 milioni quando militava nei Los Angeles Galaxy. L’attaccante rimarrà così al Barcellona in attesa di nuove offerte in questa sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Luis, attaccante del Barcellona, avrebbeunda 8di euro all’anno proposto dall’InterLuis, attaccante argentino del Barcellona, avrebbeunda 8di euro all’anno proposto dall’Intersecondo quanto riportato da ESPN. El Pistolero sarebbe stato il secondo giocatore più pagato della storia della MLS dopo Zlatan Ibrahimovic, anch’egli con unda 8quando militava nei Los Angeles Galaxy. L’attaccante rimarrà così al Barcellona in attesa di nuove offerte in questa sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com

