SBK Catalunya | Redding ottimista | ' Qui mi sento meglio che ad Aragon'

fmimolise : SBK Catalunya, Razgatlioglu comanda al termine del primo giorno: Nelle FP2 su pista bagnata Rea è primo, davanti a… - P300it : SBK | GP Catalunya 2020, sintesi delle prove del venerdì ? di Alyoska Costantino ?? - 24oresport : Mahias il più veloce nel venerdì catalano del WorldSSP Il francese guida la classifica dei tempi combinati di oggi… - 24oresport : Razgatlioglu primo nel venerdì del WorldSBK; Rea il migliore nelle FP2 bagnate Tutte e cinque le Case dimostrano d… - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan #Rea sul bagnato torna in controllo, Michael #Rinaldi fa brillare la Ducati con un bel terzo… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Catalunya

La Sbk è in diretta oggi, venerdi 18 settembre per disputare le prime prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran Premio di Catalogna 2020, su tracciato di Barcellona, a cui la Superbike farà tappa per la prima ...Diretta Sbk: streaming video e tv, orari e tempi di Fp3, Superpole e Gara 1 per il Gran Premio di Catalogna 2020, oggi sabato 19 settembre a Barcellona. La SBK torna in diretta anche questo sabato 19 ...La SBK battezza il Catalunya Circuit con il primo turno di prove libere della storia effettuato sulla pista del Montmelò. Con un cielo grigio e qualche piccola goccia di pioggia, il tracciato è rimast ...