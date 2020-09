Pradè: «Chiesa vale anche più di 70 milioni. Commisso è un punto di riferimento» (Di sabato 19 settembre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Torino Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Torino. Le sue parole. OBIETTIVO – «L’obiettivo è vincere più partite possibili, senza avere il timore di nessuno e sapendo di essere una squadra forte». Chiesa – «È un momento particolare per tutti perché abbiamo tre partite con il mercato aperto, oggi posso dire che Chiesa è un nostro giocatore e non c’è nulla che faccia pensare al contrario. Valutato 70 milioni? anche qualcosina in più (ride, ndr)». CLUB INDEBITATI – «E’ ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Torino Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Torino. Le sue parole. OBIETTIVO – «L’obiettivo è vincere più partite possibili, senza avere il timore di nessuno e sapendo di essere una squadra forte».– «È un momento particolare per tutti perché abbiamo tre partite con il mercato aperto, oggi posso dire cheè un nostro giocatore e non c’è nulla che faccia pensare al contrario. Valutato 70qualcosina in più (ride, ndr)». CLUB INDEBITATI – «E’ ...

firenzeviola_it : PRADE', Chiesa un nostro giocatore. Gli obiettivi... - Fiorentinanews : #Pradè: 'L'entusiasmo dei tifosi ce lo dobbiamo meritare. #Chiesa è un nostro calciatore e ad oggi non ci sono trat… - Alessan02694862 : -Sky: Ma il valore di Chiesa è ancora di 70 milioni? .Pradé: Forse anche qualcosa di più. Sipario! - saveriocamba : Intervista Pradè a Sky. Domanda: 'Valutate ancora Chiesa 70 milioni?' Ride, e dice: 'Qualcosina in più'. - __mat_01 : Hanno chiesto a pradè se la valutazione per chiesa è sempre 70 milioni e ha risposto '' anche qualcosa in più '', aiuto ahahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Pradè Chiesa Commisso: “Squadra fatta. Nessuno ha più voglia di vincere di me, Chiesa e l’Europa…” Viola News