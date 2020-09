«Potevano uccidermi». Parla Filippo, il 15enne pestato da un gruppo di giovani per uno scambio di persona. E chiede giustizia per lui e per Willy (Di sabato 19 settembre 2020) Parla di «anima perduta» il 15enne Filippo quando si riferisce, col volto deturpato dalle botte, ai coetanei che l’hanno aggredito. L’adolescente, malmenato la sera di Ferragosto sul pontile di Marina di Pietrasanta, in Versilia, da un gruppo di ragazzi sconosciuti, racconta al Corriere la sensazione che ha avuto di morire. Momenti difficili da ricordare, in cui lo stato d’animo provato è stato simile a quello di quando ha letto «della tragedia di Willy», come prova a raccontare il giovane. Operato all’Ospedale di Careggi di Firenze, Filippo era arrivato con una mandibola spappolata, su cui purtroppo rimarranno danni permanenti. «Non tornerà più come prima» spiega il giovane, «apro la bocca a ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020)di «anima perduta» ilquando si riferisce, col volto deturpato dalle botte, ai coetanei che l’hanno aggredito. L’adolescente, malmenato la sera di Ferragosto sul pontile di Marina di Pietrasanta, in Versilia, da undi ragazzi sconosciuti, racconta al Corriere la sensazione che ha avuto di morire. Momenti difficili da ricordare, in cui lo stato d’animo provato è stato simile a quello di quando ha letto «della tragedia di», come prova a raccontare il giovane. Operato all’Ospedale di Careggi di Firenze,era arrivato con una mandibola spappolata, su cui purtroppo rimarranno danni permanenti. «Non tornerà più come prima» spiega il giovane, «apro la bocca a ...

Quando lo hanno massacrato di botte Filippo credeva di morire. «Una sensazione terribile, la stessa che ho provato quando ho letto la tragedia di Willy — racconta —. Certo, senza quei dolori fisici ch ...

"Mi sono alzato per tre volte — ha detto Filippo al quotidiano — e per tre volte mi hanno gettato a terra colpendomi con pugni e calci. Sembravano impazziti, colpivano e ridevano. Stavo per svenire qu ...

