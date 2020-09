Paolo Brosio in ospedale non entra al Grande Fratello Vip 5: che cosa è successo al conduttore? (Di sabato 19 settembre 2020) La seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 ci ha regalato molte emozioni. Oltre all’entrata dei nuovi concorrenti e lo scontro super trash tra Flavia Vento e Patrizia De Blanck, abbiamo visto che Paolo Brosio non è entrato nella casa per problemi di salute. Chi sono i nuovi concorrenti e chi è stato nominato Il secondo appuntamento del GF VIP 5 è stato sicuramente ricco di colpi di scena. La contessa De Blanck è stata per buona parte della serata al centro dell’attenzione, non solo per la nuova lite in diretta con Flavia Vento ma anche per il video del suo nudo integrale mostrato in diretta da Barbara D’Urso. La puntata è stata scandita dall’entrata in scena dei nuovi concorrenti. Le prime a fare il loro ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 settembre 2020) La seconda puntata delVip 5 ci ha regalato molte emozioni. Oltre all’ta dei nuovi concorrenti e lo scontro super trash tra Flavia Vento e Patrizia De Blanck, abbiamo visto chenon èto nella casa per problemi di salute. Chi sono i nuovi concorrenti e chi è stato nominato Il secondo appuntamento del GF VIP 5 è stato sicuramente ricco di colpi di scena. La contessa De Blanck è stata per buona parte della serata al centro dell’attenzione, non solo per la nuova lite in diretta con Flavia Vento ma anche per il video del suo nudo integrale mostrato in diretta da Barbara D’Urso. La puntata è stata scandita dall’ta in scena dei nuovi concorrenti. Le prime a fare il loro ...

Profilo3Marco : RT @Corriere: GF Vip, slitta l’ingresso di Paolo Brosio. «Non sta bene, è in ospedale» - Djesybig : RT @Corriere: GF Vip, slitta l’ingresso di Paolo Brosio. «Non sta bene, è in ospedale» - Corriere : GF Vip, slitta l’ingresso di Paolo Brosio. «Non sta bene, è in ospedale» - TuttoQuaNews : RT @RepSpettacoli: GF Vip, Paolo Brosio non entra nella casa: 'Non sta bene, è in ospedale' [aggiornamento delle 09:23] - zazoomblog : Grande Fratello Vip Paolo Brosio non entra più nella casa: “Non sta bene è ricoverato in ospedale” - #Grande… -