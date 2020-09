Pagelle Lazio-Benevento 0-0: voti e tabellino amichevole 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Benevento 0-0, amichevole in preparazione all’inizio del campionato. Allo Stadio Olimpico la sfida tra i fratelli Inzaghi termina a reti bianche. Buone occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato rimane bloccato sullo 0-0. Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Patric 6 (36′ st Armini sv), Acerbi 6.5, Radu 6 (36′ st Bastos sv); Lazzari 6 (36′ st Djavan Anderson sv), Parolo 6.5 (22′ st Caicedo 6.5), Leiva 6 (22′ st Escalante 6), Akpa Akpro 6 (31′ st Kiyine 6), Lukaku 6 (22′ Marusic 6); Correa 6 (31′ st Cataldi 6), Immobile 6.5 (36′ st Adekanye sv). In panchina: Reina, Falbo. Allenatore: Simone Inzaghi ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di0-0,in preparazione all’inizio del campionato. Allo Stadio Olimpico la sfida tra i fratelli Inzaghi termina a reti bianche. Buone occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato rimane bloccato sullo 0-0.(3-5-2): Strakosha 6.5; Patric 6 (36′ st Armini sv), Acerbi 6.5, Radu 6 (36′ st Bastos sv); Lazzari 6 (36′ st Djavan Anderson sv), Parolo 6.5 (22′ st Caicedo 6.5), Leiva 6 (22′ st Escalante 6), Akpa Akpro 6 (31′ st Kiyine 6), Lukaku 6 (22′ Marusic 6); Correa 6 (31′ st Cataldi 6), Immobile 6.5 (36′ st Adekanye sv). In panchina: Reina, Falbo. Allenatore: Simone Inzaghi ...

