Ora è anche ufficiale: Odjer è un nuovo giocatore del Palermo (Di sabato 19 settembre 2020) E’ arrivata anche l’ufficialità Moses Odjer è un nuovo giocatore del Palermo. Una notizia che vi avevamo anticipato nella giornata di martedì, poi il ripensamento del centrocampista, ma ora Odjer ha sciolto tutte le riserve ed è un nuovo giocatore dei rosanero. Foto: Twitter Trapani L'articolo Ora è anche ufficiale: Odjer è un nuovo giocatore del Palermo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) E’ arrivatal’ufficialità Mosesè undel. Una notizia che vi avevamo anticipato nella giornata di martedì, poi il ripensamento del centrocampista, ma oraha sciolto tutte le riserve ed è undei rosanero. Foto: Twitter Trapani L'articolo Ora èè undelproviene da Alfredo Pedullà.

mengonimarco : La mia musica è ora disponibile anche su Amazon Music HD. C’è una profondità di ascolto ancora maggiore per apprezz… - Capezzone : +++Il 29 #Likecrazia è in libreria, ma lo si può già ordinare già ora. Qui sotto il link Ibs, ma è disponibile anch… - dellorco85 : Il #redditodicittadinanza sta aiutando oltre 3 milioni di persone in seria difficoltà. Se i 4 arrestati di Collefer… - giulipanzanii : RT @trash_italiano: MA ORA DEVO ANCHE COMMENTARE PER FORZA (e rinunciare magari a una cena) PERCHÉ ALTRIMENTI SIGNIFICA CHE CE L’HO CON QUA… - VezzoliNarciso : @briga17 Scappati o no , sarebbe anche ora di cominciare a ripulire -