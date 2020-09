Omofobia a Napoli: 23enne gay accerchiato e picchiato (Di sabato 19 settembre 2020) Episodio di Omofobia a Napoli. I fatti risalgono alla serata di ieri 18 settembre. In dieci si sono scagliati contro un ragazzo gay in piazza Bellini Disgustoso episodio di Omofobia a Napoli. In piazza Bellini, una decina di persone hanno prima accerchiato e poi picchiato due ragazzi a causa di un diverbio avvenuto tra il … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 settembre 2020) Episodio di. I fatti risalgono alla serata di ieri 18 settembre. In dieci si sono scagliati contro un ragazzo gay in piazza Bellini Disgustoso episodio di. In piazza Bellini, una decina di persone hanno primae poidue ragazzi a causa di un diverbio avvenuto tra il … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

nzingaretti : A Caivano, in provincia di Napoli, Maria Paola è stata uccisa da suo fratello perché aveva una relazione con un rag… - rtl1025 : ?? 'Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata'. Lo ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gag… - PoentaSchie : RT @DestinoLara: Prepotente torna col branco a pestare i ragazzi che hanno osato rispondere ai suoi ordini in stile camorrista di levarsi d… - DestinoLara : Prepotente torna col branco a pestare i ragazzi che hanno osato rispondere ai suoi ordini in stile camorrista di le… - Love_Crazy_You : RT @gmarcoc: Ancora #omofobia, oggi a #Napoli dove un ragazzo viene accerchiato e picchiato. Da nord a sud ogni giorno è un bollettino di g… -

Disgustoso episodio di omofobia a Napoli. In piazza Bellini, una decina di persone hanno prima accerchiato e poi picchiato due ragazzi a causa di un diverbio avvenuto tra il capobranco del gruppo e un ...

Ancora un'aggressione omofoba. Ieri a Napoli, in via Mezzocannone, intorno alle 19, G.V., studente gay di 23 anni è stato dapprima importunato da un uomo e, circa mezz'ora più tardi picchiato da un gruppo.

Ancora un'aggressione omofoba. Ieri a Napoli, in via Mezzocannone, intorno alle 19, G.V., studente gay di 23 anni è stato dapprima importunato da un uomo e, circa mezz'ora più tardi picchiato da un gr ...

Ancora un'aggressione omofoba. Ieri a Napoli, in via Mezzocannone, intorno alle 19, G.V., studente gay di 23 anni è stato dapprima importunato da un uomo e, circa mezz'ora più tardi picchiato da un gruppo.