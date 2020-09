Ninetto Davoli: Ballando 19 settembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dallo storico attore Ninetto Davoli e dalla ballerina Ornella Boccafoschi. La coppia ha ballato un Merengue sulle note del brano popolare Tanto pe cantà. Ninetto Davoli: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Davoli ha ballato in modo molto “allegro” e grintoso, anche se non ha mostrato molti passi. Selvaggia Lucarelli gli ha criticato l’eccessiva ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dallo storico attoree dalla ballerina Ornella Boccafoschi. La coppia ha ballato un Merengue sulle note del brano popolare Tanto pe cantà.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto.ha ballato in modo molto “allegro” e grintoso, anche se non ha mostrato molti passi. Selvaggia Lucarelli gli ha criticato l’eccessiva ...

minovr69 : #BallandoConLeStelle prima mille complimenti a Ninetto Davoli e poi zero. Eh... coerenza... - giampiero661MJ : RT @milly_carlucci: Una coppia esplosiva Ninetto Davoli e @OrniBoccafoschi #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai - HikariLuci : @TopicRuben Ninetto Davoli non ha molto chiaro il concetto di distanziamento, evidentemente. In ogni caso vengono t… - ibico75 : Può sembrare che Ninetto Davoli sia diventato Richard Gere, ma in realtà è Richard Gere che è diventato Ninetto Dav… - gioacchinobelli : Mariotti che dicet: dove hai trovato NINETTO DAVOLI?.... UN COGLIONE all ennisma potenza #BallandoConLeStelle -