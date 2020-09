Muore a 13 anni dopo una nuotata | ad ucciderlo un’ameba mangia-cervello

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 19 settembre 2020) Un ragazzino americano di 13, Tanner Lake Wall, è morto a causa di un’ameba. Insieme alla famiglia si trovava in vacanza in Florida, quando ha contratto l’infezione durante unagiorni di atroci sofferenze passati in ospedale, i genitori hanno deciso di staccare la spina ai macchinari che lo tenevano in vita. Devastati dall’esperienza, cercano ora di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito a questa malattia, per la quale ancora oggi non esiste una cura. Non è il primo caso riportato, però: già lo scorso anno una bimba di 10è morta in Texas, colpita dallo stesso terrificante parassita. Morto in pochi giorni La responsabile della morte è la famigerata Naegleria fowleri, ...