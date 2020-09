‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi conferma la relazione tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi: ecco cosa ha raccontato (Di sabato 19 settembre 2020) Da anni il gossip rincorre la presunta coppia formata da Gabriele Rossi e Gabriel Garko. I due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni e le voci che parlavano di una loro relazione sono sempre state piuttosto insistenti. Tuttavia, da parte dei diretti interessati non è mai arrivata alcuna conferma. Ad aggiungere un ulteriore tassello al quadro, però, è stato Tommaso Zorzi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato su GrandeFratello Forum Free, l’influencer, chiacchierando con Matilde Brandi, avrebbe confermato questo scoop. Sul forum infatti si legge: Zorzi ha confessato che Gabriele Rossi gli ha detto di ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 settembre 2020) Da anni il gossip rincorre la presunta coppia formata da. I due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni e le voci che parlavano di una lorosono sempre state piuttosto insistenti. Tuttavia, da parte dei diretti interessati non è mai arrivata alcuna. Ad aggiungere un ulteriore tassello al quadro, però, è stato, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato su GrandeFratello Forum Free, l’influencer, chiacchierando con Matilde Brandi, avrebbeto questo scoop. Sul forum infatti si legge:ha confessato chegli ha detto di ...

MediasetPlay : Lunedì 21 settembre alle 16:20 arriva GF VIP Party! ???? Saremo live su Mediaset Play per commentare in diretta quel… - trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - SerieTvserie : Gf Vip, Gregoraci: 'E' il mio primo reality'. E Ritorno al presente dove lo mettiamo? - SerieTvserie : GF Vip 2020, Paolo Brosio non entra in Casa -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Coronavirus: Boccia, 'giovani vogliono divertirsi ma dovere è riaprire scuole' Affaritaliani.it