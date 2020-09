Elezioni 2020 e Covid | come andremo ai seggi | mascherine e matite sanificate

(Di sabato 19 settembre 2020) Saranno le primedell'era. L'epidemia di Coronavirus è una variabile importante del voto che domani, domenica 20 settembre, e lunedì, 21 settembre, per il referendum sul taglio dei ...

pfmajorino : La Lega si è astenuta. Che schifo. Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce Lukashenko e chiede nuove elezi… - repubblica : Usa, addio a Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema. Ultime volontà: 'Sostituitemi dopo le… - MediasetTgcom24 : Regionali 2020, la campagna elettorale si chiude nel segno della Toscana #elezioni2020 - zazoomblog : Elezioni a Milano 100 rinunce: il Comune cerca presidenti di seggio - #Elezioni #Milano #rinunce: #Comune - GRETA1SGARBO : RT @ImolaOggi: Elezioni e referendum, Agcom bacchetta La7 “forte squilibrio” -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2020

Corriere della Sera

Luca Zaia, è nato a Conegliano il 27 marzo 1968. Originario di Bibano di Godega di Sant’Urbano, vive a San Vendemiano, nel Trevigiano con la moglie, Raffaella Monti sposata nel 1998 e l’amatissima Cat ...Se la politica seguisse soltanto la logica, il governo di Giuseppe Conte non subirebbe contraccolpi dal voto di domani e lunedì su referendum ed elezioni regionali. Qualunque fossero il risultati. Per ...Il giorno delle elezioni americane si avvicina. La comunità di Intelligence e ora anche il direttore dell’FBI hanno lanciato l’allarme che la Russia sta cercando di interferire nelle elezioni. In part ...