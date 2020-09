Covid, Boccia “Sarà un autunno duro, possibili chiusure mirate” (Di sabato 19 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Noi non abbiamo mai abbassato la guardia. L'hanno abbassata gli incoscienti, i negazionisti e chi pensa che l'economia venga prima della salute. Noi ci siamo sempre fatti guidare da rigore e prudenza. Sappiamo di andare incontro a un autunno duro. Il lavoro congiunto con le Regioni ci ha fatto rafforzare le reti sanitarie, raddoppiando le terapie intensive e in alcuni casi triplicando le sub intensive. L'ondata era prevedibile perchè quando si torna alla vita a pieno regime il virus circola, ma se tutti rispettano le regole reggeremo, grazie alle reti sanitarie e ai comportamenti di ciascuno”. Lo dice il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista al “Corriere della Sera” in merito all'aumento dei contagi da Coronavirus in Italia (ieri quasi 2.000). ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Noi non abbiamo mai abbassato la guardia. L'hanno abbassata gli incoscienti, i negazionisti e chi pensa che l'economia venga prima della salute. Noi ci siamo sempre fatti guidare da rigore e prudenza. Sappiamo di andare incontro a un. Il lavoro congiunto con le Regioni ci ha fatto rafforzare le reti sanitarie, raddoppiando le terapie intensive e in alcuni casi triplicando le sub intensive. L'ondata era prevedibile perchè quando si torna alla vita a pieno regime il virus circola, ma se tutti rispettano le regole reggeremo, grazie alle reti sanitarie e ai comportamenti di ciascuno”. Lo dice il ministro degli Affari regionali, Francesco, in un'intervista al “Corriere della Sera” in merito all'aumento dei contagi da Coronavirus in Italia (ieri quasi 2.000). ...

datmnguyen : RT @Italpress: Covid, Boccia “Sarà un autunno duro, possibili chiusure mirate” - Italpress : Covid, Boccia “Sarà un autunno duro, possibili chiusure mirate” - LorenzoPuliga : RT @SardegnaG: Il #Tar #Sardegna boccia l'ordinanza di Solinas e ora è scontro politico #Covid #governo - Corriere : Boccia: «Reggeremo alla nuova ondata di Covid, ma i governatori non facciano di testa propria» - Pantalaimon83 : Il ministro Boccia ha detto belle parole sulla Sardegna per il covid, ovviamente non verranno seguite da alcun fatto. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boccia Covid, Boccia "Sará un autunno duro, possibili chiusure mirate" La Sicilia Covid, Boccia “Sarà un autunno duro, possibili chiusure mirate”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi non abbiamo mai abbassato la guardia. L’hanno abbassata gli incoscienti, i negazionisti e chi pensa che l’economia venga prima della salute. Noi ci siamo sempre fatti guidare ...

Coronavirus, Boccia: "Niente lockdown, possibili misure mirate"

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia esclude l'ipotesi di un nuovo lockdown ma parla di un autunno duro da affrontare Aumentano i contagi e in previsione c’è un autunno ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump: “Vaccino per tutti gli americani entro aprile”

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qu ...

MILANO (ITALPRESS) – “Noi non abbiamo mai abbassato la guardia. L’hanno abbassata gli incoscienti, i negazionisti e chi pensa che l’economia venga prima della salute. Noi ci siamo sempre fatti guidare ...Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia esclude l'ipotesi di un nuovo lockdown ma parla di un autunno duro da affrontare Aumentano i contagi e in previsione c’è un autunno ...Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qu ...