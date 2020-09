Coronavirus, picco di casi in Francia: 13.500 in 24 ore. La Germania torna ai numeri di aprile. Uk, Jonhson pronto a nuove restrizioni (Di sabato 19 settembre 2020) In Francia i numeri sui contagi continuano a fare paura, con lo spetto di un nuovo lockdown che incombe sull‘Europa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.498 nuovi casi, ha reso noto la sanità pubblica in serata. Per il secondo giorno consecutivo è stata così superata la soglia dei 13mila casi, quasi 300 in più rispetto a ieri, con 58 nuovi focolai segnalati. Nell’ultima settimana i casi di Coronavirus sono cresciuti esponenzialmente in praticamente tutti i Paesi del Vecchio Continente e la tanto temuta “seconda ondata” del virus sembra essere imminente oltre che, come ha rilevato il premier britannico Boris Johnson, inevitabile. Tanto che il premier si dice pronto a maggiori restrizioni, ma a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Insui contagi continuano a fare paura, con lo spetto di un nuovo lockdown che incombe sull‘Europa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.498 nuovi, ha reso noto la sanità pubblica in serata. Per il secondo giorno consecutivo è stata così superata la soglia dei 13mila, quasi 300 in più rispetto a ieri, con 58 nuovi focolai segnalati. Nell’ultima settimana idisono cresciuti esponenzialmente in praticamente tutti i Paesi del Vecchio Continente e la tanto temuta “seconda ondata” del virus sembra essere imminente oltre che, come ha rilevato il premier britannico Boris Johnson, inevitabile. Tanto che il premier si dicea maggiori, ma a ...

fr4nc15_93 : Se un positivo asintomatico può contagiare dieci persone, fate due conti e capirete il motivo di tanti nuovi casi. - EnricoAncillott : RT @Libero_official: 'Lo strano caso del picco di contagi da #coronavirus alla vigilia del voto': il sospetto di Maria Giovanna Maglie e #D… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus Gb, nuovo picco di contagi: oltre 4.400 in 24 ore | A Londra corteo contro il lockdown #covid https://t.c… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus Gb, nuovo picco di contagi: oltre 4.400 in 24 ore | A Londra corteo contro il lockdown #covid https://t.c… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Gb, nuovo picco di contagi: oltre 4.400 in 24 ore | A Londra corteo contro il lockdown #covid… -