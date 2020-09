Coronavirus | il protocollo per la scuola è funzionale o dannoso?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) Ora che laè ricominciata, sarà necessario valutare l’efficacia delda applicare in caso di sintomi da. I dubbi sule in generale sull’effettiva riapertura delle scuole hanno già fatto slittare le aperture in molte regioni, specie al Sud. Lo stesso Locatelli ha dichiarato di aver messo in preventivo alcune nuove infezioni La prima settimana di(almeno per due studenti su tre) è appena terminata. Mentre in alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria) si aspetterà lunedì 24, nelle altre hanno già avuto modo di affrontare le nuove condizioni. La mascherina rimane obbligatoria (tranne che per i bambini al di sotto dei 6 anni), così come il distanziamento sociale. E ...