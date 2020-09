Anna Falchi crolla in diretta: finisce in lacrime. “Non fatemi dire altro…” (Di sabato 19 settembre 2020) Chiude in anticipo ‘C’è tempo per…’, il programma condotto dalla coppia Anna Falchi – Beppe Convertini e iniziato il 29 giugno scorso. I due conduttori hanno fatto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate e per loro è stato un ritorno in tv col botto, visto che ormai non si vedevano da anni. “È molto emozionante raccontare uomini e donne del terzo tempo. Abbiamo avuto tanti ospiti. Poi andare in onda dopo il Papa è qualcosa di speciale. Uomo straordinario di grande carità”, aveva raccontato Beppe Convertini all’indomani della messa in onda della prima puntata. Nei mesi estivi gli ascolti avevano premiato la coppia, ma nelle ultime settimane le cose sono andate malissimo. Numeri bassissimi, che hanno costretto la Rai a cancellare il programma prima della data ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Chiude in anticipo ‘C’è tempo per…’, il programma condotto dalla coppia– Beppe Convertini e iniziato il 29 giugno scorso. I due conduttori hanno fatto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate e per loro è stato un ritorno in tv col botto, visto che ormai non si vedevano da anni. “È molto emozionante raccontare uomini e donne del terzo tempo. Abbiamo avuto tanti ospiti. Poi andare in onda dopo il Papa è qualcosa di speciale. Uomo straordinario di grande carità”, aveva raccontato Beppe Convertini all’indomani della messa in onda della prima puntata. Nei mesi estivi gli ascolti avevano premiato la coppia, ma nelle ultime settimane le cose sono andate malissimo. Numeri bassissimi, che hanno costretto la Rai a cancellare il programma prima della data ...

Come un inestimabile gioiello, gran parte del territorio della Sardegna è custodito e tutelato scrupolosamente. Da nord a sud dell’Isola, all’interno di parchi (nazionali e regionali), aree marine pro ...

Oggi, venerdì 18 settembre, siamo giunti all’ultima puntata di C’è tempo per…, il programma di Rai1 che ha messo al centro del proprio racconto il terzo tempo della vita, quello dei nostri nonni, dei ...

Si interrompe una settimana prima C’è tempo per e Beppe Convertini e Anna Falchi commossi hanno salutato il pubblico, ringraziato tutti ma soprattutto hanno dichiarato la loro amicizia (foto). Il loro ...

