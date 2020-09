Alex Sandro out un mese per infortunio (Di sabato 19 settembre 2020) Si temeva uno stop di circa un mese per la lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra e gli esami a cui si è sottoposto Alex Sandro presso il JMedical hanno confermato le attese. Il terzino brasiliano dunque tornerà dopo la sosta di ottobre. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Si temeva uno stop di circa unper la lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra e gli esami a cui si è sottopostopresso il JMedical hanno confermato le attese. Il terzino brasiliano dunque tornerà dopo la sosta di ottobre. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

