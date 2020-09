Alba Parietti asflata Patrizia De Blanck, lo scontro in diretta: “E’ vero, sono una str…” (Di sabato 19 settembre 2020) Ci è voluta Alba Parietti per mettere alle corde Patrizia De Blanck, nel corso del recente secondo episodio del GF Vip. La seconda edizione del reality condotto da Alfonso Signorini nel 2020 ha già trovato nella neo-concorrente la sua star e vice-Antonella Elia di rito, chiamata a mettere la propria debordante personalità al servizio della rete; un atteggiamento, quello di De Blanck, che ha già procurato non poche gatte da pelare agli altri concorrenti del programma, spesso messi all’angolo dal suo colorito modo di fare. L’ingresso di Francesco Oppini ha però portato con sé una piccola sorpresa, pensata dagli autori per la concorrente e collega. Collegamento a sorpresa di Alba Parietti nell studio del GF Vip: il ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 settembre 2020) Ci è volutaper mettere alle cordeDe, nel corso del recente secondo episodio del GF Vip. La seconda edizione del reality condotto da Alfonso Signorini nel 2020 ha già trovato nella neo-concorrente la sua star e vice-Antonella Elia di rito, chiamata a mettere la propria debordante personalità al servizio della rete; un atteggiamento, quello di De, che ha già procurato non poche gatte da pelare agli altri concorrenti del programma, spesso messi all’angolo dal suo colorito modo di fare. L’ingresso di Francesco Oppini ha però portato con sé una piccola sorpresa, pensata dagli autori per la concorrente e collega. Collegamento a sorpresa dinell studio del GF Vip: il ...

