X Factor 2020 | Hell Raton chi è | età | carriera | vita privata e Instagram

Si chiama Elisa Coclite, ha 17 anni ed è un’abruzzese doc. Originaria di Montorio al Vomano, capelli stravaganti e chitarra al collo, la giovane cantante ha letteralmente commosso la giuria di X Facto ...Capelli alla Billie Eilish, chitarra alla Joan Baez ma voce e personalità uniche. Col brano A Case of You (di Joni Mitchell) Elisa, in arte Casadilego, ha commosso la giuria durante le audizioni della ...Casadilego incanta sul palco delle audizioni post lockdown di X-Factor 2020. Un inizio brillante per uno dei talent canori più celebri della televisione italiana. Timida, riservata, mai sopra le righe ...