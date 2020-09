Torino - Al Lingotto la più grande rotatoria sotterranea d' Europa

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 settembre 2020) Con un diametro di 52 metri, la rotonda aperta al traffico oggi, 18 settembre, nel sottopasso delè la rotondascoperta. Linaugurazione, alla presenza delle autorità locali, è avvenuta nella mattinata prima del via libera al passaggio degli automobilisti.Unopera da 4,4 milioni. Situata sotto larea fieristica, nel tunnel che collega corso Giambone a via Ventimiglia e corso Unità dItalia, la struttura è sovrastata da una copertura in acciaio di 700 tonnellate. Lopera è costata in tutto 4,4 milioni di euro. Per realizzarla, il sottopasso delera stato chiuso al traffico il 16 maggio scorso.