Tenet: Christopher Nolan ha colto John David Washington con le mani nel sacco (di Pringles) (Di venerdì 18 settembre 2020) John David Washington avrebbe dovuto seguire una ridiga dieta per Tenet, ma Christopher Nolan lo ha colto sul fatto con lo zaino pieno di Pringles alla paprica. Durante la lavorazione di Tenet, Christopher Nolan ha scoperto il suo protagonista John David Washington intento ad abbuffarsi di Pringles mentre l'attore avrebbe dovuto essere a dieta per il film. "Ero a dieta stretta, ma stavo impazzendo e avevo bisogno della mia merenda" ha confessato John David Washington nel corso di un'ospitata al The Late Late Show with James Corden. "Così una volta, in Estonia, ho trovato le ...

