Semplici | “Petagna ha le carte in regola per farsi valere a Napoli”

Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, ha rilasciato un'intervista a Radio CRC durante il programma Il sogno nel cuore, parlando anche di Andrea Petagna che ha avuto a Ferrara. In questi anni è cresciuto tanto, soprattutto in zona gol. Ora gioca in una squadra fortissima con concorrenza importante ma Petagna ha le carte in regola per farsi valere anche a Napoli. Ha caratteristiche uniche, che possono essere molto utili, e potrebbero esserlo anche in Nazionale. Apprezzo molto il lavoro di Gattuso. Visto che quando era calciatore aveva una grinta fuori dal comune, tutti hanno pensato che impostasse il suo lavoro di allenatore allo stesso modo. Purtroppo in Italia bisogna fare i conti con le etichette spesso. Rino lavora bene, le sue squadre hanno sempre un'identità forte.

