San Matteo | la Curia conferma | nessuna processione e messa solo per 200 persone

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan: in cattedrale, il 21 settembre, ultimo giorno dei festeggiamenti, laPontificale alle 11 sarà consentitasu invito eper 200. Il Covid decima i festeggiamenti per il Santo Patrono di Salerno. Nel comune capoluogo lasarà accessibilead un ristretto giro di fedeli, il cui numero è necessariamente contingentato da quanto previsto dalle regole di distanziamento sociale in merito agli spazi disponibili nel Duomo di Salerno. Come fa sapere una nota dellasalernitana, l’Arcidiocesi non ha ottenuto alcuna deroga dalle autorità competenti della Regione Campania e si potrà seguire la celebrazione ...