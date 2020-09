Rugani padre per la prima volta | è nato Tommaso

Kintsugi____ : Io sono seriamente stupito del fatto che Rugani sia diventato padre. Auguri, però diciamo che scoprire che ha organ… - giiobevilacqua : FIGA MA PURE RUGANI PADRE - mister_ricci : Daniele #Rugani è diventato padre di Tommaso, il piccolo e la mamma stanno bene. #LiveAhead #Juventus - Settevoltecamp : Ditemi che la voce che PADRE PIOLI chiede Rugani è Fake...vi supplico -

Ultime Notizie dalla rete : Rugani padre

Agenzia ANSA

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Il difensore della Juventus Daniele Rugani, primo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus, è diventato padre per la prima volta. Ad annunciare la nascita di Tommaso, su ...Michela Persico, 29 anni, è diventata mamma assieme al compagno Daniele Rugani, 26, calciatore in forza alla Juventus. L’annuncio della lieta notizia è giunto attraverso un post Instagram dove la copp ...Stefano Castellari, 47 anni, dovrà rispondere di omicidio volontario per la morte del padre Roberto Castellari, 79, avvenuta nel pomeriggio del 29 aprile dell’anno scorso dopo una lite tra i due. Il g ...