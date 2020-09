Roma, i tifosi dicono addio a Edin Dzeko che andrà alla Juventus (Di venerdì 18 settembre 2020) La premessa è sempre la stessa, da tre anni: "Abbiamo visto una Roma senza Totti, possiamo vedere anche una Roma senza Dzeko". Vero, ma è vero anche che da ieri tra i tifosi della Roma c'è un'aria ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 settembre 2020) La premessa è sempre la stessa, da tre anni: "Abbiamo visto unasenza Totti, possiamo vedere anche unasenza". Vero, ma è vero anche che da ieri tra idellac'è un'aria ...

OfficialASRoma : ??? “Della Roma mi hanno convinto la Società, il Mister, lo staff, il valore della squadra e il calore dei tifosi”… - Gazzetta_it : #Roma, i tifosi salutano #Dzeko pronto per la #Juve - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Roma, i tifosi salutano #Dzeko pronto per la #Juve - phanormus : @Totti @VisionDistrib @Wildsidesrl @TheApartmentpi2 @FremantleIT @CapriEntertain2 @RaiCinema Capitano Mio ce manchi… - Meggyorgoglio : @gumas75 Tra l’altro ho letto un sotto pancia di Sky in cui c’era scritto che faranno entrare i tifosi a Roma per… -