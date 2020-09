Regionali: Salvini, in Toscana mi insultano, sono nervosi (Di venerdì 18 settembre 2020) Di là leggo che tra noi cercano marziani e fascisti, ma qua c'è solo gente normale"., ANSA,. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) Di là leggo che tra noi cercano marziani e fascisti, ma qua c'è solo gente normale"., ANSA,.

matteosalvinimi : #Salvini: Regionali? Sarà voto concreto su Sanità, Lavoro, Trasporti. Sento voglia di cambiamento in territori gove… - matteosalvinimi : #Salvini: Voto delle regionali non è voto ideologico, è voto molto concreto. Toscana e Marche votano da cinquant'an… - LegaSalvini : AOSTA, SALVINI: L”NDRANGHETA PUÒ VOTARE CHIUNQUE ALTRO, MA NON LA LEGA, PERCHÉ A NOI I VOTI DEI MAFIOSI E DEGLI ‘ND… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: #Salvini sotto attacco giudiziario Perché l'arma dei pm è sempre perdente - TerryEmpyre : RT @tempoweb: #Salvini sotto attacco giudiziario Perché l'arma dei pm è sempre perdente -