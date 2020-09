Raffreddare le acque superficiali degli oceani non è impossibile | trovato il modo per scongiurare lo sbiancamento dei coralli

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il rischio di un gravedei– una condizione in cui iperdono le loro alghe simbiotiche, chiamate zooxantelle – è cinque volte più frequente oggi rispetto a quarant’anni fa. Lodeiè il risultato diretto del riscaldamento globale, dove l’aumento delle temperature causa ondate di calore marine, che mettono sotto stress gli animalini vivi, così come le alghe fotosintetiche da cui dipendono per l’energia. Questo stress termico causa un malfunzionamento delle alghe, che vengono espulse dai, facendo perdere agli organismi il loro colore e apparire bianchi (da qui il termine “” del corallo). Credit: ARC ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffreddare acque

Futuroprossimo

Con un’estate calda come questa, tra l’altro, non ancora terminata, i condizionatori di casa sono stati sottoposti a un vero e proprio stress lavorativo. Molti di noi si apprestano a lasciare la funzi ...Via via che si rimpicciolisce e si fa più densa, l'elettronica diventa anche più calda. I suoi componenti non funzionano al meglio alle alte temperature: gestire il calore crescente prodotto dalle col ...