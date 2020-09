PS5 standard o digitale? L'edizione con unità disco sarà la più distribuita in queste festività natalizie (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo un nuovo report PS5 standard sarà la console next-gen di Sony che distribuirà più unità durante le festività natalizie.Sul suo profilo Twitter, l'analista Benji Sales ha affermato che, a giudicare dai dati provenienti dai rivenditori che hanno accettato i preordini per la console, la maggioranza delle unità distribuite sarà rappresentata dall'edizione standard, completa di blu ray drive. Ciò è probabilmente correlato al fatto che Sony potrebbe subire una perdita molto maggiore con la console Digital Edition e per il momento la compagnia starebbe dando la priorità alla console da $ 499."Dai dati dei rivenditori, sembra che la console ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo un nuovo report PS5; la console next-gen di Sony che distribuirà; durante le.Sul suo profilo Twitter, l'analista Benji Sales ha affermato che, a giudicare dai dati provenienti dai rivenditori che hanno accettato i preordini per la console, la maggioranza delle; distribuite; rappresentata dall', completa di blu ray drive. Ciò è probabilmente correlato al fatto che Sony potrebbe subire una perdita molto maggiore con la console Digital Edition e per il momento la compagnia starebbe dando la priorità alla console da $ 499."Dai dati dei rivenditori, sembra che la console ...

Eurogamer_it : #PS5 standard distribuirà più dell'edizione digitale in queste festività natalizie. - StefaniaC11 : @FeliceRaimondo Ci sono anche le dichiarazioni di ieri del CEO di SIE che parla di 99% di libreria PS4 compatibile… - _Mdk7_ : Ah, alla fine ho preordinato #PS5. Versione standard da 499, che mi lascia la libertà di scegliere di volta in volt… - infoitscienza : PS5 appare su Amazon: partito il preordine per la versione Standard - DaveSide_ : @InstantGamingIT Già preordinata PS5 Standard! Ora si contano i giorni...?? -