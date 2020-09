Musetti | finisce il sogno | fuori dagli Internazionali con Koepfer

Eurosport_IT : La favola di Musetti finisce agli ottavi, rimane un percorso da applausi ?????? #IBI20 | #Musetti | #ATPRome - Ghigo_07 : RT @WeAreTennisITA: Finisce il grande torneo di Lorenzo Musetti: Koepfer lo batte per 6-4 6-0 ma Lorenzo ha praticamente smesso di giocare… - irejdoc1897 : Finisce qui l’avventura di Lorenzo agli #IBI20 . Però di questo 18enne ne sentiremo ancora parlare ????????..bravo lo stesso Lorenzo. #Musetti - paoloangeloRF : #IBI20 #Musetti esce 4-6 0-6 “finisce qui una corsa comunque memorabile idealmente tanti applausi ha perso una part… - WeAreTennisITA : Finisce il grande torneo di Lorenzo Musetti: Koepfer lo batte per 6-4 6-0 ma Lorenzo ha praticamente smesso di gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti finisce

Corriere dello Sport.it

Nell'era Open, nessun teenager italiano è mai arrivato ai quarti degli Internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner avvicina questo traguardo, ma l'apparizione del primato svanisce nel mezzogiorno di fu ...Ah, benedette mascherine. Fanno sembrare tutti uguali. I campioni e quelli che campioni non saranno mai. C’era Novak Djokovic, sugli spalti, a seguire Jannik Sinner, ma il nostro giovane peccatore non ...ROMA - Altra vittoria di prestigio per Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia di tennis, torneo Atp Masters 1000 in corso sui campi del Foro Italico, a Roma. Dopo Wawrinka il 18enne toscano, num ...