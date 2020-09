Minigonne vietate al liceo Socrate, il preside: "Aspetto lettera delle ragazze per far partire indagine" (Di venerdì 18 settembre 2020) «Il liceo Socrate è fieramente da sempre attento al rispetto di tutte le individualità e di tutte le opinioni, libere di esprimersi, all'interno del perimetro segnato solo dalla Costituzione, dal codice penale e dal buon senso ed è altrettanto attento alle questioni di genere, oggetto peraltro di uno dei tavoli di lavoro permanenti che la scuola, Capofila nazionale della Rete scuole Green, ha istituito e nel quale lavorano insieme studentesse, studenti e docenti». Lo sottolinea in una nota Carlo Firmani, preside del liceo Socrate di Roma in merito alla polemica nata dopo la presunta richiesta della vicepreside del liceo Socrate di Roma alle ragazze di non indossare abiti succinti. «In riferimento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) «Ilè fieramente da sempre attento al rispetto di tutte le individualità e di tutte le opinioni, libere di esprimersi, all'interno del perimetro segnato solo dalla Costituzione, dal codice penale e dal buon senso ed è altrettanto attento alle questioni di genere, oggetto peraltro di uno dei tavoli di lavoro permanenti che la scuola, Capofila nazionale della Rete scuole Green, ha istituito e nel quale lavorano insieme studentesse, studenti e docenti». Lo sottolinea in una nota Carlo Firmani,deldi Roma in merito alla polemica nata dopo la presunta richiesta della vicedeldi Roma alledi non indossare abiti succinti. «In riferimento ...

Radicali : Mentre la corte di appello a Milano riduce la pena per uno stupro perché la vittima era 'troppo disinvolta', a Roma… - tempoweb : Il preside Carlo Firmani: il nostro liceo da sempre attento al rispetto alla libertà di espressione #Socrate… - IlBarone_Siculo : @costi_mila No sono vietate le minigonne ?? - raffaraffa25 : RT @Radicali: Mentre la corte di appello a Milano riduce la pena per uno stupro perché la vittima era 'troppo disinvolta', a Roma al liceo… - uresogoldenn : secondo me si è espressa in una maniera assurda. I pantaloncini e le minigonne vanno vietate perché è giusto rispet… -