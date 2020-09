La Juve Stabia annuncia Bentivegna | “Felice di essere qui”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Lacomunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Accursio, classe ’96, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Sciacca (AG), è cresciuto calcisticamente nel Palermo, col quale ha debuttato anche in serie A. Ha vestito anche le maglie dell’Ascoli, in serie B, oltre che del Como e della Carrarese. Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto felice dia Castellammare di. Arrivo in una società importante e voglio mettercela tutta per fare bene con questi colori”. Accursiosi è aggregato al gruppo allenato da mister ...