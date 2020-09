Juventus, infortunio Alex Sandro: out contro la Sampdoria (Di venerdì 18 settembre 2020) infortunio Alex Sandro – Brutte notizie per la Juventus di Andrea Pirlo che, con il campionato non ancora iniziato, deve già fare i conti con la prima defezione a causa di un infortunio. Alex Sandro, infatti, non ci sarà. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. “… Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali”. Questo il comunicato della società in riferimento alle condizioni del terzino brasiliano. Da capire ora chi prenderà il suo posto sulla fascia sinistra domenica contro la ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)– Brutte notizie per ladi Andrea Pirlo che, con il campionato non ancora iniziato, deve già fare i conti con la prima defezione a causa di un, infatti, non ci sarà. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. “…ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali”. Questo il comunicato della società in riferimento alle condizioni del terzino brasiliano. Da capire ora chi prenderà il suo posto sulla fascia sinistra domenicala ...

