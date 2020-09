Industria | fatturato a luglio -8 | 1% su base annua

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Continua il rimbalzo del settorele dopo le difficoltà del lockdown per l’emergenza coronavirus, anche se dal confronto con l’anno scorso emerge ancora il segno meno. Al’Istat stima che ildell’, al netto dei fattori stagionali, aumenti dell’8,1% sumensile, proseguendo la dinamica positiva registrata nei due mesi precedenti. Nella media degli ultimi tre mesi l’indice complessivo cresce dell’11,1% rispetto ai tre mesi precedenti.Anche gli ordinativi registrano aun incremento congiunturale, sebbene meno ampio del(+3,7%), mentre nella media degli ultimi tre mesi aumentano del 14,8% rispetto rispetto ai tre mesi precedenti.La variazione su ...

