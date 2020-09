Inchiesta sui fondi della Lega, operazioni sospette tra società e partito: “Anche per pagare lo staff di Salvini” (Di venerdì 18 settembre 2020) Inchiesta sui fondi della Lega, operazioni sospette tra società e partito: “Anche per pagare lo staff di Salvini” Alcuni dei movimenti sospetti che sono al centro dell’Inchiesta sui fondi della Lega sarebbero serviti per pagare anche lo staff di Matteo Salvini, in particolare la cosiddetta “bestia”, vale a dire i collaboratori che si occupano dei social. È quanto emerge da una informativa di Bankitalia e finita agli atti dell’Inchiesta milanese sulla Lombardia Film Commission. I soldi serviti per pagare tra gli altri Luca Morisi, Matteo Pandini e ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020)suitra società e: “Anche perlodi Salvini” Alcuni dei movimenti sospetti che sono al centro dell’suisarebbero serviti peranche lodi Matteo Salvini, in particolare la cosiddetta “bestia”, vale a dire i collaboratori che si occupano dei social. È quanto emerge da una informativa di Bankitalia e finita agli atti dell’milanese sulla Lombardia Film Commission. I soldi serviti pertra gli altri Luca Morisi, Matteo Pandini e ...

