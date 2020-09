In tre mesi 150 incidenti e 350 multe a Milano: è sempre più monopattino selvaggio (Di venerdì 18 settembre 2020) Le infrazioni principali: viaggiare sul marciapiedi o in due sullo stesso mezzo, senza casco o parlando al cellulare. I vigili: "Serve una campagna di informazione, molti lo usano come un giocattolo". Le società di sharing si mobilitano Leggi su repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) Le infrazioni principali: viaggiare sul marciapiedi o in due sullo stesso mezzo, senza casco o parlando al cellulare. I vigili: "Serve una campagna di informazione, molti lo usano come un giocattolo". Le società di sharing si mobilitano

Ultime Notizie dalla rete : tre mesi In tre mesi 150 incidenti e 350 multe a Milano: è sempre più monopattino selvaggio La Repubblica Borsa: Moncler debole (-0,6%) dopo recente corsa, Equita taglia a 'hold'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - Moncler debole a Piazza Affari risentendo sia della performance del mercato, sia del downgrade da parte di Equita, che ha portato la raccomandazione a ...

AFRICA/MALAWI - Verso la Giornata Missionaria Mondiale: la Chiesa in Malawi su Radio Maria

È tempo di stare con la Chiesa e questi tre mesi di preparazione ci hanno dato tutto il tempo per prepararci davvero in modo da avere una speciale Giornata Missionaria nell'ottobre di quest'anno" ha ...

Scuola, nella seconda settimana decine di chiusure

Il secondo tempo della riapertura delle scuole dopo oltre sei mesi di lockdown potrebbe registrare momenti di sospensione già alle prime battute. La prossima settimana le scuole riapriranno il 22 in S ...

