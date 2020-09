Halloween idee | 20 stuzzichini e dolci bellissimi super veloci!

(Di venerdì 18 settembre 2020) La notte disi avvicina e con essa anche il desiderio di preparareper celebrare al meglio l’avvenimento. Se vi state chiedendo cosa preparare per il party food vi proponiamo 20veloci che vi permetteranno di imbandire un tavolo strepitoso e con delizie da “paura”! 1. Hot dito Intagliate i wurstel a forma di dita, qualche panino e il primo vassoio è pronto! fonte immagine 2. Mummie Potevano mancare le mummie in questa tetra notte? Un po’ di pasta sfoglia tagliata a strisce e avvolta intorno ai wurstel, 10 minuti in forno, e le mummie sono pronte per essere mangiate! fonte immagine 3. Sandwich o bara? Anche per la preparazione dei sandwich la fantasia non deve mancare. 4. Hamburger o zucca? Preparate gli hamburger e una ...

Si avvicina la serata del brivido, ma dove andare con i bambini per festeggiare Halloween 2020 tra divertimento e giochi? Tante idee per trascorrere la sera di Halloween con tutta la famiglia. Hallowe ...Per la preparazione di 12 porzioni di toast mummia abbiamo bisogno di 6 fette di pancarré, una dozzina di olive nere denocciolate, 12 fette di salame e una dozzina di fette di formaggio (dolce). Proce ...Non sapete ancora come truccarvi per Halloween? Ma da strega, naturalmente! Per spaventare tutti il migliore make up per Halloween è proprio questo. Potete scegliere tra numerose varianti: noi vi prop ...