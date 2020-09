“Guardia sei tu” | Sebastianelli | “La mia squadra trasmette serenità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della lista “Guardia sei tu” che nella serata di ieri ha chiuso la campagna elettorale. Un ultimo incontro, quello di ieri sera in piazza Municipio, per la lista “Guardia sei tu” prima del rush finale di questa sera in cui, in piazza Castello, Gabriele, farà il suo ultimo accorato appello alla cittadinanza affinché dia fiducia alla sua lista. Nella serata di ieri sono intervenuti i candidati al Consiglio comunale Elena Sanzari, Nicola Pacelli, Carlo Di Lonardo, Michele Foschini e Floriano Panza, nella duplice veste anche di candidato al Consiglio regionale nella lista “Fare Democratico – Popolari”. “Chi dice che a Guardia non è cambiato nulla mente sapendo di mentire” – è ...