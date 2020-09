Grey' s Anatomy 17 | il triangolo sentimentale si riaccende nel primo teaser e poster

(Di venerdì 18 settembre 2020) Svelatie data di uscita della diciassettesima stagione della medical series's. Svelatitrailer,e data di uscita di's17, longeva medical series interpretata dalla star Ellen Pompeo che farà ritorno su ABC il 12 novembre con una premiere di due ore. Ildi'scontiene molto materiale della scorsa stagione e un emozionante confronto tra Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd) nel finale cherà l'appetito dei fan. "Ti amo!" esclama Teddy in lacrime di fronte all'impassibile Owen dopo che lui ha scoperto la relazione di Teddy con Koracick (Greg ...

Assente dai palinsesti americani dallo scorso 9 aprile, quando il network ha bloccato la produzione dei nuovi episodi, Grey's Anatomy si appresta a debuttare con l'attesissima diciassettesima stagione ...ABC ha rilasciato un nuovo teaser trailer e un poster per la 17° stagione di Grey's Anatomy, la cui premiere è prevista per il 12 novembre 2020. Come ci ricorda anche il nuovo promo, la nuova stagione ...