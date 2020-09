Grande Fratello Vip, Malgioglio sbotta contro Fausto Leali dopo le parole su Mussolini (Di venerdì 18 settembre 2020) Una vera e propria bufera quella che ha travolto Fausto Leali, il cantante recentemente entrato nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. A farlo cadere nel calderone della polemica, qualche giorno fa, una frase da lui pronunciata su Benito Mussolini che ha fatto drizzare le orecchie al pubblico facendolo urlare: “Squalifica”. Si era già espressa in merito, spezzando una lancia a favore di Laeali, Iva Zanicchi. A parlare oggi, all’AdnKronos, è il magico paroliere Cristiano Malgioglio la cui invettiva contro Leali invece è fortissima. Malgioglio bacchetta Fausto Leali Lui, che al Grande Fratello Vip ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Una vera e propria bufera quella che ha travolto, il cantante recentemente entrato nella casa delVip come concorrente. A farlo cadere nel calderone della polemica, qualche giorno fa, una frase da lui pronunciata su Benitoche ha fatto drizzare le orecchie al pubblico facendolo urlare: “Squalifica”. Si era già espressa in merito, spezzando una lancia a favore di Laeali, Iva Zanicchi. A parlare oggi, all’AdnKronos, è il magico paroliere Cristianola cui invettivainvece è fortissima.bacchettaLui, che alVip ...

