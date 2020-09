Grande Fratello Vip: Francesca Pepe (Di venerdì 18 settembre 2020) Francesca Pepe Francesca Pepe è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Francesca Pepe al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 28. - Data di nascita: 29 agosto 1992. - Luogo di nascita: Carrara. - Status: single. - Profilo Instagram: 47.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa E’ famosa per essersi classificata al secondo posto, nel 2016, a Miss Europa. Attualmente svolge le professioni di modella e influencer e si divide tra Milano e Sarzana, cittadina dove vive la sua famiglia. Ha inoltre posato per una copertina di Playboy dedicata alle olimpiadi. Ha preso parte in qualità di attrice a The Lady, la web serie ideata da Lory Del Santo. Nella vita ha viaggiato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020)è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 28. - Data di nascita: 29 agosto 1992. - Luogo di nascita: Carrara. - Status: single. - Profilo Instagram: 47.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa E’ famosa per essersi classificata al secondo posto, nel 2016, a Miss Europa. Attualmente svolge le professioni di modella e influencer e si divide tra Milano e Sarzana, cittadina dove vive la sua famiglia. Ha inoltre posato per una copertina di Playboy dedicata alle olimpiadi. Ha preso parte in qualità di attrice a The Lady, la web serie ideata da Lory Del Santo. Nella vita ha viaggiato ...

