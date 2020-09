Fuga di batteri da un laboratorio: migliaia di persone contagiate. La situazione (Di venerdì 18 settembre 2020) Cina, la notizia fa il giro del mondo in poche ore. È la Cnn a rendere noto l’incidente che sta mettendo tutti in allarme. Trattasi di una fuoriuscita di batteri da un impianto biofarmaceutico che nel 2019 produceva vaccini per animali. La causa sarebbe l’utilizzo di disinfettanti scaduti che hanno sradicato tutti i batteri dai gas di scarico, poi le ripercussioni anche sulla comunità intera. Ad oggi si contano ben oltre 3000 persone malate di brucellosi, patologa prodotta dalla fuoriuscita di batteri trasmessa dal bestiame o da prodotti animali. La patologia non risulta essere contagiosa tra gli esseri umani, ma gli effetti sulla salute sono comunque gravi. Non solo febbre acuta, ma anche dolori di diversa natura, tra cui quelli più considerevoli articolari.



