Ferrero Premia i Dipendenti anche nell'Anno del Covid, 2000 euro di Premio ad Ottobre (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo prevedeva l'accordo tra azienda e sindacato: "Piena soddisfazione per i risultati conseguiti." Oltre seimila Dipendenti Ferrero Premiati. 2.200 euro lordi per oltre 6000 Dipendenti, questo quanto verrà versato ad Ottobre da parte della storica azienda piemontese Ferrero. Questo è il risultato di un'accordo siglato dall'azienda in collaborazione con i sindacati che in una nota …

