Emilio Fede ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Potrà uscire durante il giorno (Di venerdì 18 settembre 2020) Emilio Fede, l'ex direttore del Tg4 ad aprile dell'anno scorso condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis, ha ottenuto stamane l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha disposto il Tribunale di sorveglianza di Milano. Si chiude per lui il periodo di detenzione domiciliare e da oggi Potrà uscire di casa per tutto il giorno, dalle 6.30 alle 22 e se vorrà andare fuori dalla Lombardia, per esempio a Napoli da sua moglie, dovrà fare istanza per ottenere l'autorizzazione.

