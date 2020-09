DayDreamer continuerà ad andare in onda, Mediaset fa marcia indietro (Di venerdì 18 settembre 2020) Ed ecco che il miracolo è servito: DayDreamer continuerà ad andare in onda per la gioia dei fan. Questa è la decisione di Mediaset che fa marcia indietro a poche ore da quella che era stata etichettata come l’ultima puntata di questa prima parte di stagione. Proprio poco fa, infatti, tramite comunicato, Mediaset ha messo a conoscenza la stampa dei cambiamenti nella programma a partire già da domenica pomeriggio. DayDreamer andrà in onda domani pomeriggio con una doppia puntata in cui finalmente vedremo Sanem alla preparazione della campagna pubblicitaria della Compass ma, soprattutto, tra le braccia di Can. I due finalmente affronteranno la questione e ricominceranno da capo ed è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Ed ecco che il miracolo è servito:continuerà adinper la gioia dei fan. Questa è la decisione diche faa poche ore da quella che era stata etichettata come l’ultima puntata di questa prima parte di stagione. Proprio poco fa, infatti, tramite comunicato,ha messo a conoscenza la stampa dei cambiamenti nella programma a partire già da domenica pomeriggio.andrà indomani pomeriggio con una doppia puntata in cui finalmente vedremo Sanem alla preparazione della campagna pubblicitaria della Compass ma, soprattutto, tra le braccia di Can. I due finalmente affronteranno la questione e ricominceranno da capo ed è ...

